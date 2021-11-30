بيان سعودي بشأن الاعتداء على وافدين داخل مكتب استقدام في حفر الباطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مواطن سعودي ومقيم بالاعتداء على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، فقد صدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.

وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي ترتكب بحقهم، ومن بينها طنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص" والذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الأشخاص من اجل العمل أو الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.

وشدد المصدر على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث واقعة إيذاء، سواء كان البلاغ من المجني عليه، أو من شهود الواقعة.



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