امرأة تضحي بحياتها لإنقاذ طفلها خلال عاصفة في إسطنبول

المصدر: إسطنبول - د ب أ

لقيت امرأة حتفها بينما كانت تحاول حماية طفلها إثر انهيار سقف منزل خلال عاصفة في مدينة إسطنبول التركية اليوم الإثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي ار تي) أن المرأة وابنها دفنا تحت السقف، وفي حين أن المرأة لقيت حتفها في الموقع، نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال شهود العيان إن الأم ألقت بجسدها على الطفل في محاولة لحمايته في آخر لحظة قبل سقوط السقف.

وأفادت تقارير بأن منازل أضيرت ووقعت إصابات في أماكن أخرى بإسطنبول وفي مختلف أنحاء تركيا بشكل عام. وفي ضاحية جاتلجا على مشارف إسطنبول، تحطم برج ساعة جراء الرياح القوية.

وأغلق خفر السواحل مضيق البوسفور أمام حركة الشحن عصر اليوم الإثنين، واضطرت رحلة ركاب جوية داخلية على الأقل للهبوط اضطراريا في أنقرة بسبب تدهور الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة في غرب ووسط البلاد في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

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