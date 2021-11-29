طبيبة من جنوب أفريقيا تتحدث عن تجربتها مع أعراض ومرضى المتحور «أوميكرون»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الدكتورة، أنجيليك كوتزي، من جنوب إفريقيا عن الأعراض الرئيسية الأولى لإصابة الشخص بسلالة «أوميكرون» الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مقابلة حصرية أجرتها صحيفة «تليغراف» البريطانية، مع كوتزي التي تترأس الجمعية الطبية في جمهورية جنوب إفريقيا ونقلتها «روسيا اليوم».

وقالت الطبيبة إنها انتبهت إلى احتمال ظهور هذه السلالة الجديدة للمرة الأولى عندما بدأ المرضى في عيادتها في العاصمة بريتوريا يشكون من أعراض مرض «كوفيد-19» التي بدت «غير منطقية» على الفور.

وأوضحت أن بعض الشبان من مختلف الأعمار كانوا يعانون من إرهاق شديد، كما كان هناك أيضا طفل في السادسة من عمره يعاني من ارتفاع شديد في معدل نبض القلب، لكن لا أحد منهم عانى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وتابعت كوتزي: «كانت أعراضهم مختلفة جدا وخفيفة جدا مقارنة مع تلك التي عالجتها من قبل». وأضافت الطبيبة إن نحو عشرين من مرضاها ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 مع ظهور أعراض المتحور الجديد. وكانوا في الغالب من الرجال الأصحاء الذين كانوا «يشعرون بالتعب الشديد». وحوالي نصفهم غير مطعمين.

وأعربت كوتزي عن قلقها من إمكانية أن يتعرض كبار السن غير المطعمين لخطر أكبر في حال إصابتهم بالسلالة الجديدة.

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