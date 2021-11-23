مفو فالاتسي.. أول امرأة تشغل منصب عمدة جوهانسبرغ

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

صارت الطبيبة مفو فالاتسي، أول امرأة تشغل منصب عمدة مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وجاءت السياسية التي تنتمي لحزب "التحالف الديمقراطي"، لتحل محل العمدة السابق المنتمي لحزب "المؤتمر الوطني الإفريقي".

وكان "المؤتمر الوطني الإفريقي"، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ نهاية الفصل العنصري، قد تكبد خسائر فادحة في الانتخابات المحلية التي جرت في مطلع الشهر.

وتعد جوهانسبرغ، بوصفها مركزا صناعيا، مسؤولة عن 15% من إجمالي الناتج الصناعي في البلاد، ومع ذلك، يعاني سكانها من تدهور البنية التحتية وارتفاع معدلات الجريمة.

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