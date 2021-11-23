"الركاب احترقوا".. 45 قتيلاً بينهم أطفال بحادث سير مأساوي في بلغاريا

المصدر: صوفيا - رويترز

قال مسؤول كبير بوزارة الداخلية البلغارية إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في بعد اشتعال النيران في حافلة تحمل لوحات من مقدونيا الشمالية على طريق سريع في غرب بلغاريا، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر رئيس إدارة السلامة من الحرائق في وزارة الداخلية البلغارية نيكولاي نيكولوف لقناة "بي.تي.في" التلفزيونية الخاصة أن الضحايا بينهم عدد من الأطفال، وأنه جرى نقل 7 مصابين بحروق إلى مستشفى للحالات الطارئة في العاصمة صوفيا.

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