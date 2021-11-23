ملثمان في دولة عربية يسرقان 160 مليوناً ويفران بسيارة أجرة.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكن ملثمان في المغرب من السطو على عربة مصفحة لنقل الأموال بطنجة أمس الاثنين، واستوليا على قرابة 160 مليون سنتيم مغربي (أي 1.6 مليون درهم مغربي).

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأنه وحسب معطيات أولية، فإن الشخصين اللذين نفذا العملية كانا مقنعين لإخفاء وجهيهما.

وأضافت أنهما تمكنا من الفرار بسيارة أجرة صغيرة كانا على متنها أثناء تنفيذ العملية والتي كانت في انتظارهما في مكان قريب من الوكالة البنكية "BANK OF "AFRICA قبالة مسجد السوريين.

وذكرت وسائل الإعلام أن عملية السطو كانت بتخطيط مسبق، حيث قام اللصوص بسرقة أكياس الأموال التي كان يحملها أشخاص مكلفين بنقل الأموال بين السيارة والبنك.

وأكدت أن المنطقة تشهد استنفاراً أمنياً كبيراً من أجل معرفة تفاصيل الحادث وتحديد هوية المتورطين.

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