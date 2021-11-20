مصر.. مشاجرة عنيفة بين عميل وموظف "فودافون" تنتهي بقسم الشرطة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد أحد المولات التجارية، بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة خناقة كبيرة في أحد فروع شركة “فودافون” شركة الاتصالات العالمية في مصر، حيث وقعت مشاجرة عنيفة بين موظفي الشركة وأحد العملاء ، وتم تداول فيديو للخناقة بشكل كبير جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والذي نال غضب العديد من الأشخاص.

ووثق الفيديو تطاول موظفي خدمة العملاء داخل أحد أفرع شركة فودافون بالأيدي على أحد العملاء الذي من المرجح أن يكون طبيبا وأكدت إدارة الشركة على أنها تحقق في الواقعة بشكل فوري وسريع.

كما أكدت الشركة أن المشاجرة التي حدثت والتي وقعت بين الطرفين حدث فيها تطاول بالأيدي من قِبل الطرفين .

ويظهر في الفيديو موظفو الفرع بعد انتهاء المشاجرة وهم يقومون بجمع الأموال المبعثرة من الأرض، بينما يحاول المواطنون إخراج العميل ولكنه رفض ذلك.

وعلى الفور تدخل الأمن الإداري للمول التجاري، في الواقعة لحين حضور أفراد الشرطة وتم اصطحابهما لقسم الشرطة لعمل محاضر متبادلة.

وأكدت الشركة أنه تم عمل محضر بالواقعة داخل قسم شرطة التجمع الأول، وإحالة الطرفين للنيابة للتحقيق معهما، إلا أنهما فضلا التصالح والتنازل عن المحاضر.

وقالت شركة فودافون أنه تم الاعتذار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما أشارت إلى أن الإدارة الخاصة بالشركة لا تقبل حدوث أي تجاوزات في حق عملائها تحت أي ظرف من الظروف وأنها تقوم بشكل سريع بالتحقيق في هذه الواقعة حتى تقوم باتخاذ عدة إجراءات حاسمة.

وأثار الفيديو القصير الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة غضب جميع الأشخاص في مصر حيث تم تصوير فيديو وموظفي خدمة العملاء يقوموا بالاعتداء على شخص “طبيب أسنان” وتطاولوا عليه بالأيدي وقالت مصادر أن سبب هذه المشاجرة هو خناقة على الأدوار داخل أحد فروع شركة فودافون في مصر.



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