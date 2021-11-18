السعودية.. ضبط 200 ألف من "الأنواط والرتب" العسكرية المخالفة في الرياض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت إمارة منطقة الرياض، الخميس، عن ضبط عشرات الآلاف من القطع المخالفة، التي تستخدم بصناعة الألبسة للأجهزة العسكرية والأمنية، في أحد الأحياء بالعاصمة السعودية.

وقالت في منشور على "تويتر": "ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض".

وأضافت أنه تمت "مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة" بحق المخالفين.

وأوضحت أن الحملة تمت بمشاركة "وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض".

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة، الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

اللجنة الأمنية بإمارة #الرياض تضبط أكثر من (200) ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض. pic.twitter.com/HhdVt5tQo1 — إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) November 18, 2021

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