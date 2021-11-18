"عمان منا ونحن منهم" يتصدر "تويتر" بالإمارات.. ومغردون: "كل عام وشعب السلطنة الشقيق بخير"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #عمان_منا_ونحن_منهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة العيد الوطني الواحد والخمسين للسلطنة.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، الإمارات وعمان، على مختلف الأصعدة، كما عبروا عن مشاعر المحبة والإخاء التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والعماني، فقال أحدهم: "الإمارات و عُمان.. علاقات راسخة متأصلة ضاربة جذورها في الأرض.. كل عام وعمان قيادة وشعبا ومقيمين وزائرين لها ومدافعين عنها بألف خير. "

وهنأ المغردون السلطنة في عيدها الوطني، متمنين لعمان حكومة وشعبا دوام الأمن والأمان والأفراح في البلاد، فقال أحد المغردين: "نُبارك لسلطنة عمان قيادة وشعباً عيدهم الوطني الواحد والخمسين.. أدام الله على شعب عمان مجده وعزه و. وكل عام وأنتم بخير وأمان واستقرار".

وقال آخر: "حفظ الله السلطنة وسلطانها وشعبها من كل شر، وأدام عليها نعمة الامن والامان".

من جانبهم وصف مغردون السلطنة بالدولة الشقيقة، وشعبها بالشعب الشقيق، فقال أحد المغردين: "كل عام سلطنة عمان الشقسقة والشعب العماني الشقيق بكل خير".

وقال آخر: "نهنئ سلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة حلول يومهم الوطني الـ 51 ونتمنى لهم دوام التقدم والنجاح والازدهار".

كما أشاد مغردون بقوة العلاقات التي تجمع الشعبين الإماراتي والعماني على مختلف الأصعدة، مشيرين إلى أن الشعبين يجسدان نموذجا استثنائيا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية، فقال أحد المغردين: "مشاركة دولة الإمارات باحتفالات اليوم الوطني الـ 51 لسلطنة عمان الشقيقة يأتي تجسيداً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك".

وفي سياق متصل هنأت العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حساباتها الرسمية على "تويتر"، السلطنة وشعبها باليوم الوطني، متمنين لها دوام التقدم والاستقرار والرخاء.

ومن جهتهم شارك العديد من المغردين صورا ومقاطع فيديو تتنقل جزءا من الاحتفالات التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني العماني، ومنها مقطع فيديو لبرج خليفة في دبي وهو يتوشح بعلم سلطنة عمان احتفالا بعيدها الوطني.

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