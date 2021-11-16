رجل يبيع 130 امرأة في أفغانستان.. خدعهن بالزواج وتركهن سبايا

المصدر: قندوز - أ ف ب

أوقفت حركة طالبان رجلًا متّهمًا ببيع نحو 130 امرأة في شمال أفغانستان بعد دفعهنّ للاعتقاد بأنّهن سيتزوّجن رجالًا أثرياء، بحسب ما أعلنت مصادر من الشرطة الثلاثاء.

وأوقف الرجل في منطقة جوزجان، بحسب ما قال رئيس شرطة طالبان في المنطقة دام الله سراج.

وأضاف: "لا نزال في بداية التحقيقات. نأمل أن نجمع مزيد من المعلومات عن هذا الملفّ لاحقًا".

وشرح المسؤول المحلي في الشرطة محمّد سردار مبارز لوكالة فرانس برس أن الرجل كان يستهدف نساء فقيرات يرغبن بشدّة بتحسين مستوى عيشهنّ. وكان يعدهنّ بايجاد الزوج المثالي القادر على أن يوفّر لهنّ حاجاتهنّ، ويُرسلهن في ما بعد إلى مقاطعة أخرى حيث كُنّ يُبَعْن كسبايا. وهو متّهم ببيع نحو 130 امرأة.

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