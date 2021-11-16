بيان سعودي بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في مقيم بجازان

المصدر: الرياض - واس

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة جيزان.

وجاء في بيان الوزارة:" أقدم خالد علي مهدي السودي – يمني الجنسية – على قتل فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته".

وتابع البيان" بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم الثلاثاء ، بالإدارة العامة للسجن “الايواء” بمنطقة جازان.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.



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