القبض على شخص تلفظ على نساء بعبارات تنافي الآداب العامة في السعودية

المصدر: الدمام - واس

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على مواطن سعودي تلفظ على عددٍ من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة أثناء مروره بمركبته في أحد المرافق العامة، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المتهم واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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