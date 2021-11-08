فيديو مؤلم لمراهقين يعتدون على طفل صغير ومسؤول روسي كبير يتدخل

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تولى رئيس لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، ألكسندر باستريكين، إدارة مسار التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالاعتداء على تلميذ صغير من قبل مراهقين على أراضي روضة أطفال مهجورة في سوفيتسكايا جافان.

ويظهر مقطع فيديو ألتقط للحادث مشاهد مؤلمة للاعتداء على الطفل الصغير، حيث أثار مقطع الفيديو موجة غضب في روسيا، مما دفع السلطات الروسية التعامل مع الحادثة وعلى على المستويات.

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