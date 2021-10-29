الأطباء ينصحون ملكة بريطانيا بالراحة أسبوعين على الأقل

المصدر: لندن - رويترز

قال مسؤولون في القصر اليوم الجمعة إن الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بالراحة في الأسبوعين المقبلين على الأقل وتجنب الزيارات الرسمية والقيام فقط بالواجبات الخفيفة خلال تلك الفترة.

وأضاف القصر أن الملكة (95 عاما) لن تحضر مهرجانا تذكاريا سيُنظم يوم 13 نوفمبر لكن لديها «نية أكيدة» لحضور مناسبة وطنية تذكارية لقدامى المحاربين يوم 14 نوفمبر.

ولن تلقي ملكة بريطانيا كلمة بشخصها أمام زعماء العالم في مؤتمر قمة تغير المناخ (كوب26) في غلاسجو في الأسبوع المقبل. لكن مصدرا في القصر قال إنها في حالة معنوية مرتفعة وسجلت اليوم الجمعة كلمة مصورة ستذاع على وفود المؤتمر.

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