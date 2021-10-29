روسيا تسجن 8 أشخاص لعدم اتباع إجراءات السلامة في حريق

المصدر: موسكو - د ب أ

صدرت أحكام بالسجن بحق ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين خمسة و 14 سنة اليوم الجمعة لعدم اتباع إجراءات السلامة الخاصة بالحرائق، في قضية خاصة بحريق يرجع لعام 2018 في مركز تسوق روسي أودى بحياة 60 شخصا.

وقال مسؤولو القضاء إنه صدر حكم بالسجن 14 عاما بحق مدير عام مركز التسوق في مدينة كيميروفو لانتهاك إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق في مركز تسوق «وينتر تشيري».

وكان هناك 37 طفلا بين الستين شخصا الذين لقوا حتفهم في الحريق الذي شب في 28 مارس 2018 وأصيب فيه 147 شخصا آخر بجروح.

كما صدرت أحكام بحق أفراد خدمات المبنى والمسؤولين عن إجراءات السلامة من الحرائق. وفي النهاية تبين أن سبب الحريق هو حريق في كابل في دور السينما وماس كهربائي في مركز تسوق يقدم الخدمة للأطفال.

أثارت القضية اهتماما واسع النطاق لأن صافرات الإنذار الخاصة بالطوارئ لم تنطلق وكانت مخارج الطوارئ مغلقة.

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