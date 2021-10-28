وزير يرتدي عقداً من البطاطس والطماطم ويركب الدراجة احتجاجاً على الغلاء

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

شوهد وزير باكستاني يرتدي عقداً أو إكليلًا مصنوعًا من البطاطس والطماطم والخضروات حول رقبته أثناء توجهه إلى جمعية البنجاب في دورة لحضور الجلسة أمس الأربعاء.

وقام طارق مسيح بهذه الخطوة لتسجيل احتجاجه على التضخم المتزايد في البلاد. قال مسيح لـ "جيو نيوز" إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع التضخم وركوب دراجته الهوائية لحضور جلسات الجمعية.

يتكون الإكليل الذي كان يرتديه الوزير من البطاطس والطماطم والفليفلة.

في غضون ذلك، استمرت جلسة الاحتجاجات داخل وخارج جمعية البنجاب يوم الأربعاء حيث جلبت المناطق البحرية المحمية المعارضة لافتات إلى اجتماع الجمعية وقريبًا خارجها بعد ترديد هتافات ورفع شعارات مناهضة للحكومة، وفقًا لتلفزيون جيو.

تأتي الاحتجاجات في وقت بلغ فيه التضخم في باكستان أعلى مستوى له منذ 70 عامًا. ومع تضاعف أسعار المواد الغذائية، وصلت أسعار السمن والزيت والسكر والدقيق والدواجن إلى مستويات عالية، حسبما أفادت "ذي نيوز إنترناشونال".

ونزلت أحزاب المعارضة والشعب الباكستاني إلى الشوارع احتجاجًا على ارتفاع التضخم في الأيام الأخيرة، منتقدين الحكومة التي تقودها حركة إنصاف الباكستانية بسبب فشل سياساتها الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء ANI عن رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف، قوله إن "البلد يدفع ثمن التضخم والدمار الاقتصادي والبطالة وليس لدى الحكومة إدراك بمعاناة الفقراء والطبقة المتوسطة".

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