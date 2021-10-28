وزير التموين المصري يكشف تفاصيل جديدة عن بطاقة السيسي التموينية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن إضافة المواليد على بطاقات الدعم للفئات المستحقة من وزارة التضامن فقط.

وأوضح مصيلحى، خلال مؤتمر صحافي، أنه لا يوجد قرار بإضافة المواليد على بطاقات الدعم، فقط الإضافات مرتبطة بالفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم الربط مع وزارة التضامن وسوف يتم غلق الباب، ولن يكون هناك شخص فقير ليس لديه بطاقة تموين.

وأضاف وزير التموين، أن مشكلة وجود بطاقة تموين باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي مشكلة قديمة، وأثناء التنقية في 2019 ظهر أسماء كثيرة لوزراء، وحاليا نتلافى كل هذه المشكلات من خلال سيستم زكى يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجان مراجعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك، ولم يتم معاقبة صاحبة البطاقة وتم إزالة الرقم وهناك إجراء قانوني وراء متابعة المتسبب في هذا الأمر، وكان هناك عشوائيات كثيرة في بطاقات التموين وتم التعامل معها.

وكان مصدر مسؤول داخل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا،قد كشف مؤخرا تفاصيل جديدة عن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام مواطن في محافظة المنيا، بطاقة تموينية باسمه «السيسي».

وقال المصدر، في تصريحات لصحيفة «مصراوي»، إن القصة جاءت بسبب خطأ غير مقصود من موظفة خاصة بإدخال بيانات المستفيدين من الخدمات التموينية، داخل إحدى الإدارات التموينية، إذ سجّلت اسم المواطن بطريقة سليمة، ثم بخطأ غير مقصود جرى إدخال الرقم القومي الخاص بالرئيس، ببطاقة تموين المواطن بالمنيا.



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