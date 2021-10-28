السعودية.. القبض على شخصين نشرا إعلاناً احتيالياً لتعديل الحالة الصحية إلى "محصّن"

المصدر: المدينة المنورة - واس

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلاناً احتيالياً عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق توكلنا إلى "محصّن" مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهما مقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف المتحدث أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

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