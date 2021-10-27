علامة "X".. إجراء "تاريخي" على جواز السفر الأميركي

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها أصدرت أول جواز سفر مع علامة "اكس" على خانة الجنس، في خطوة ترتدي أهمية كبيرة للأشخاص الذين يرفضون تصنيفهم الجنسي ضمن فئتي الإناث والذكور.

وقالت الخارجية الأميركية إنها أصدرت أول جواز سفر يلحظ علامة "اكس" ضمن خانة الجنس، وهو خيار تعتزم إتاحته على نطاق واسع سنة 2022 في جوازات السفر وشهادات الولادة للأميركيين المولودين في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "أريد أن أكرر، بمناسبة إصدار جواز السفر هذا، التزام وزارة الخارجية بتعزيز الحرية والكرامة والمساواة بين جميع الناس، بما في ذلك المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الجنس والمتحولون جنسياً".

وكان وزير الخارجية أنطوني بلينكن وعد بمعالجة هذه القضية في حزيران/يونيو، لكنه أشار إلى عقبات تقنية يجب معالجتها.

وخلال عهد بلينكن في الخارجية الأميركية، سمحت الوزارة أيضا لحاملي جوازات السفر الأميركية باختيار جنسهم على جوازات السفر.

في السابق، كان يتعين على الأميركيين الاستحصال على شهادة طبية إذا سعوا إلى أن يدوّنوا على جواز سفرهم أو أي وثيقة ثبوتية جنسا يختلف عن ذلك الذي وُلدوا عليه.

وتتيح 11 دولة أخرى على الأقل إمكانية تدوين "اكس" أو "مختلف" على خانة الجنس على جوازات السفر، بحسب شبكة أصحاب العمل للمساواة وعدم الإقصاء، وهي مجموعة مناصرة لحقوق المثليين مقرها لندن.

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