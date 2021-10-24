القبض على شخصين حاولا سرقة صراف آلي في السعودية

المصدر: أبها - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك "صراف آلي" ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

أضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المتهمين واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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