كاميرا توثق لحظة الانفجار المروع في الصين.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أدى انفجار مروع في مطعم في مدينة شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين وفقا لمديرية الدعاية المحلية.

ووفقًا لمديرية الدعاية في حي خهبينغ، وقع الانفجار في حوالي الساعة 8:20 صباحًا اليوم الخميس في مطعم في شارع تاييواننان في الحي.

ويجري التحقيق في سبب الحادث.

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