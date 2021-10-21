كاميرا توثق لحظة الانفجار المروع في الصين.. فيديو
أدى انفجار مروع في مطعم في مدينة شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين وفقا لمديرية الدعاية المحلية.
ووفقًا لمديرية الدعاية في حي خهبينغ، وقع الانفجار في حوالي الساعة 8:20 صباحًا اليوم الخميس في مطعم في شارع تاييواننان في الحي.
ويجري التحقيق في سبب الحادث.
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