هاكر يخترق موقع ترامب وينشر رسالة "وعظ"

المصدر: نيويورك - د ب أ

تعرض موقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للاختراق لفترة وجيزة من قبل قرصان تركي مشتبه به، حيث دعا القراء إلى "عدم نسيان الله".

وعزت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إلى "هاكر" تركي اختراق موقع ترامب على الإنترنت ونشر الرسالة الإسلامية يوم الاثنين.

وكتبت الرسالة باللغة التركية وترجمتها هي: "لا تكن مثل أولئك الذين نسوا الله، فأنساهم الله أنفسهم. لقد ضلوا الطريق حقا".

وعاد موقع "سيف أميركا بي إيه سي" إلى طبيعته بحلول وقت متأخر من صباح الاثنين.

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