الرئيس الأميركي وزوجته ينتهكان إجراءات كورونا ويدخلان مطعماً بلا كمامات.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن، مع زوجته في مكان عام بدون كمامات، منتهكين بذلك مطلب رئيس بلدية واشنطن. ظهرت الإطارات المقابلة على الويب.

دخل بايدن وزوجته جيل إلى مطعم بواشنطن، متجاهلين الالتزام بتعليمات الحماية الشخصية.

ووفقًا لمتطلبات العمدة المحلي، يجب على الجميع ارتداء الأقنعة، حتى أولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وفقًا لقناة "فوكس"، بسبب انتهاك مثل هذه الاجراءات، يتم التهديد بالعقوبات المختلفة للمنشآت التي تسمح بمثل هذه الانتهاكات، وتبدأ من الغرامة إلى إلغاء الترخيص.

لكن وفقًا لمرسوم صادر عن عمدة واشنطن، قد لا تنطبق هذه الإجراءات على أفراد الحكومة الفيدرالية.

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