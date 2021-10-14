طالبان تغير اسم سوق "بوش" الأميركي في كابول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالبت حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان بإعادة تسمية السوق الرئيسي في المدينة، التي سميت على اسم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، في كابول "بازار بوش"، حسبما قال بائعون محليون لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب ما أفاد به أحد أصحاب الأكشاك، ظهرت عند المدخل لافتة جديدة باسم "المجاهدين".

وظهر السوق بعد غزو القوات الأميركية لأفغانستان عام 2001 واستمد اسمه من اسم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الذي بدأ في عهده الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان منذ 20 عامًا.

وفي وقت سابق، قامت طالبان بالفعل بإعادة تسمية المطار في كابول، وحذف اسم الرئيس السابق لأفغانستان حامد كرزاي، وكذلك الجامعة التربوية في كابول.

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف أغسطس الماضي، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعتزم بالاعتراف سياسيا بحكم طالبان، إلا بعد الوفاء بمعايير حددها سابقا، فيما تعهدت العديد من الدول، بينها هولندا وفرنسا وألمانيا، بدعم الشعب الأفغاني، ومحاولة استئناف عمليات الإجلاء.

وجدير بالذكر أن أنظار العالم تتجه صوب أفغانستان في ترقب حذر لما ستكون عليه الأحوال في أفغانستان مع حكم طالبان.

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