لغز سقوط ميكروباص في النيل بمصر.. كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل جديدة

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جديدة بشأن حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل، والتي اعتبرها البعض لغزاً حيث لم يتم العثور على الميكروباص الذي سقط بركابه في الماء بحسب شهود العيان، وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى كاميرا مراقبة رصدت سقوط جسم أبيض يُشتبه في كونه سيارة من أعلى كوبري الساحل في مياه نهر النيل.

ووفق صحيفة الوطن المصرية وضعت أجهزة الأمن ترجيحا أولياً، مفاده بأن السيارة تابعة لإحدى الشركات، وليست أجرة، فيما تواصل الأجهزة المختصة البحث عن السيارة وفحص بيبلاغات الأشخاص المتغيبين.

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