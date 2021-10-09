وفاة لص أثناء السرقة.. صعقته الكهرباء ومات في الحال

المصدر: القاهرة - متابعات

توفي أحد اللصوص في مصر بعدما صعقته الكهرباء أثناء قيامه بالسرقة، وكثفت الشرطة المصرية تحرياتها لكشف هوية جثة اللص التي عُثر عليها متحللة داخل كشك كهرباء بمنطقة العبور في القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

ووفق صحيفة "المصري اليوم" فإن التحريات الأولية للأجهزة الأمنية ذكرت أن المتوفي دخل كشك الكهرباء لسرقته فصعقته الكهرباء ولقي مصرعه في الحال.

وأخذت الأجهزة الأمنية بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى وزارة الداخلية، للتعرف على هوية المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيقات، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها لتحديد هوية صاحب الجثة الذي لم يكن يحمل معه أي مستندات تدل على هويته.

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