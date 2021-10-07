السعودية.. «نزاهة» توقف ۲۷۱ شخصًا في قضايا فساد بينهم موظفون بالدفاع والداخلية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ، عددًا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ، حيث حققت مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا.

وقال الهيئة: إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة).

وأبانت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

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