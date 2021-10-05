البابا يعرب عن حزنه العميق على ضحايا التعديات الجنسية في الكنيسة الفرنسية

المصدر: الفاتيكان - أ ف ب

أعرب البابا فرنسيس الثلاثاء عن «حزنه العميق» بعد نشر تقرير حول التعديات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الفرنسية التي «أدركت هذه الحقيقة المروّعة».

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني معلناً ردّ فعل البابا أمام صحافيين، «يتضامن في المقام الأول مع الضحايا، مع حزن كبير لجراحهم وامتنان لشجاعتهم على التنديد بذلك. يتضامن أيضاً مع الكنيسة الفرنسية، بهدف أن تتمكن، بعدما أدركت هذه الحقيقة المروّعة،... من سلوك طريق التوبة».

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