يقتل 3 من زملائه في العمل بعد مشاجرة مع مديره

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

وجهت السلطات الأمريكية اتهاماً لعامل كهرباء في إحدى الشركات بتهمة قتل ثلاثة من زملائه في العمل في ولاية فلوريدا، بعد مشاجرة مع مديره.

وقالت "نيويورك بوست" إن شون رونيون (39 عاما) تشاجر مع رئيسه في موقع عمل بناء متجر بقالة جديد في دافنبورت بولاية فلوريدا، وكان يتقاسم المنزل مع زملائه في ذلك الوقت.

وبعد أن قام المتهم بلكم رئيسه وركض هارباً، ظهر في المنزل الذي كان يقيم فيه وبدأ في قتل زملائه على حد قول مأمور مقاطعة بولك.

وقال المأمور جرادي جود إن رونيون استخدم مضرب بيسبول وسكيناً، وضرب شخصًا حتى الموت أثناء نومه، وتم العثور على ضحية أخرى ميتاً في الشرفة، ووجدت الشرطة شخصاً ثالثاً مصاب بجروح خطيرة توفي في وقت لاحق.

وأوضح جود أن رونيون هرب ولكن تم القبض عليه في النهاية عندما ظهر بملابس دموية بعد حوالي ساعتين من جريمة القتل، واعترف أمام الشرطة بقتله زملائه الثلاثة.

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