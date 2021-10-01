بطة تتمكن من النجاة من بين أنياب ومخالب قط بطريقة ماكرة.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

ظهر مقطع لبطة تبدو في أول المقطع أنها قد ماتت بين أنياب قط، فيما يبدو القط وقد فاز بصيد ثمين وسمين ويحاول التهام رقبتها، إلا أنه سرعان ما اتضح أن البطة قد تظاهرت بالموت، حتى واتتها فرصة الهرب من بين مخالب وأنياب القط.

وفوجئ القط باستفاقة مباغتة من البطة وانطلاقها هرباً منه، بل وطارت بعيد، فيما القط عبثاً اللحاق بها، إلا أنها تمكنت من النجاة، وتركت القط البائس يندب حظه العاثر بعد أن أضاع من بين أنيابه صيداً سميناً.

ونشر المقطع حساباً على انستجرام متخصص في اللقطات المثيرة والفكاهية للحيوانات.

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