السيسي يعاتب أحد الوزراء على الهواء:«كنتوا قاعدين بتعملوا إيه!»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عاتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الري محمد عبدالعاطي بسبب نقص المياه والتعديات على الجسور.

وقال السيسي خلال بث مباشر على الهواء: "متزعلش مني يا دكتور محمد، كنتوا قاعدين بتعملوا إيه السنين اللي فاتت؟ مش كدة ولا إيه يا دكتور مصطفى - يقصد رئيس الوزراء".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: "مش اللي بيتابع ده وزارة الري، إضافة إلى للمحافظة والأمن، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي ما الكتاب بيقول" حسب صحيفة الوطن.



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