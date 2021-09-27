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    السيسي يعاتب أحد الوزراء على الهواء:«كنتوا قاعدين بتعملوا إيه!»

    المصدر:
    • متابعة موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    عاتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الري محمد عبدالعاطي بسبب نقص المياه والتعديات على الجسور.

    وقال السيسي خلال بث مباشر على الهواء: "متزعلش مني يا دكتور محمد، كنتوا قاعدين بتعملوا إيه السنين اللي فاتت؟ مش كدة ولا إيه يا دكتور مصطفى - يقصد رئيس الوزراء".

    وأضاف السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: "مش اللي بيتابع ده وزارة الري، إضافة إلى للمحافظة والأمن، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي ما الكتاب بيقول" حسب صحيفة الوطن.
     

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