زلزال قوته 5.8 درجات يضرب كريت ويلحق أضرارا مادية

المصدر: أثينا - أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات جزيرة كريت اليونانية صباح الاثنين من دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا حتى الآن، ملحقا بعض الأضرار في أبنية قديمة على ما أفاد مرصد أثينا للنشاط الزلزالي.

ووقعت الهزة عند الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش على بعد 23 كيلومترا من هيراكليون كبرى مدن كريت ما أدى إلى خروج السكان إلى الشوارع على ما أوضح المرصد.

وقال مسؤول الدفاع المدني في المدينة يانيس ليوتاراكيس، للتلفزيون اليوناني العام "سجلنا حتى الآن وقوع أضرار في أبنية قديمة فيما خرج الناس إلى الشوارع".

وضرب الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته 5.8 درجات وحدد مركزه على بعد 346 كيلومترا جنوب أثينا بحسب المرصد.

وظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام اضرارا ولا سيما انهيار منازل قديمة في اركالوخوري قرب هيركليون.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية. في 30 أكتوبر 2020 وقع زلزال في بحر إيجه بلغت قوته 7 درجات بين جزيرتي ساموس اليونانية ومدينة ازمير التركية، ما أسفر عن مصرع شخصين في ساموس و114 في تركيا.

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