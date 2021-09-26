صور لبوتين في عطلة تكشف تعامله مع ظروف صعبة

المصدر: موسكو - د ب أ

أظهرت صور ومقاطع مصورة للكرملين اليوم الأحد قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التعامل مع ظروف صعبة خلال عطلة قضاها في سيبيريا بجنوب البلاد، وذلك باصطياد أسماك والسير في حقل من الأشجار والنباتات.

وعرض التليفزيون الحكومي اليوم الأحد أكثر من 10 دقائق لمقطع مصور قدمه المكتب الصحافي للكرملين بشأن العطلة التي حصل عليها بوتين مطلع سبتمبر. كما تمت الإشارة إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو صديق مقرب لبوتين على طول الرحلة للمرة الثانية.

وفي المقطع المصور، يظهر مدير محمية طبيعية وهو يشرح لبوتين أن هناك نحو 600 دب يعيشون في المنطقة، ورد الرئيس الروسي بأن ذلك «أمر عظيم».

ويبدو أن الرجل / 68 عاما/ انبهر بمجموعة من الغزلان الحمراء التي لاحظها في تلك المنطقة العشبية الشاسعة، ومازح بوتين مدير المحمية قائلا إذا كانت هذه الغزلان في الأولمبياد، ما كان لأحد أن يضاهيها.

وبعد ذلك، كانت استراحة بوتين في خيمة طوال الليل.

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