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    اعتقال مقيم عربي أثناء هروبه من حادثة دهس رجل أمن سعودي.. فيديو

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    • متابعات - سمير سعيد
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    ألقت شرطة منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، أمس، القبض على مقيم عربي، ظهر في فيديو أثناء هروبه من محاولة دهس رجل أمن.

    ووفقاً لصحيفة "المناطق" السعودية، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مقيم يمني الجنسية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسية بتبوك.

    وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإشعار فرع النيابة العامة.

    وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو يظهر فيه رجل أمن وهو متشبث بنافذة المركبة، إلى أن أجبره على الوقوف.

     

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