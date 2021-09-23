نائب رئيس سورينام بلغ الـ60 ولا يزال يلعب كرة القدم

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن الواشنطن بوست

على الرغم من بلوغه سن الـ 60 اشترك نائب رئيس سورينام، غيرييرو روني برونزفايك الثلاثاء في مباراة لدوري «كونكاكاف» لأندية أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، ولعب روني مع فريق إنتر مونغوتابو الذي يترأسه ويملكه في مواجهة سي دي أوليمبيا الهندوراسي. وارتدى روني قميصاً عليه الرقم 61 في إشارة لعام ولادته.

روني ابن مزارعي كان يعيش على الكفاف في واحدة من أفقر المناطق في أفقر الدول في نصف الكرة الغربي.

كان حارساً شخصياً لحاكم البلاد. نال لقب روبن هود بعد إدانته بالسطو على أحد البنوك حيث وزع الأموال التي سرقها على الفقراء. مهرب مخدرات مدان في دولتين أوروبيتين. أب لـ 50 طفلاً على الأقل. وأصبح واعتبارًا من العام الماضي نائباً لرئيس سورينام.

وهو صاحب فريق كرة قدم يُدعى انتر موينغوتابوي، يتنافس في الدرجة الأولى في صفوف المحترفين في سورينام.

ولعب لمدة 54 دقيقة كمهاجم إلى جانب ابنه داميان، قبل أن يخرج من المباراة. وباشتراكه في تلك المباراة وهو في سن الـ 60 عاما، يتفوق برونزويك على اللاعب الياباني كازويوشي ميورا، الذي بلغ 54 عاماً ولا يزال يلعب لفريق يوكوهاما إف سي. ولد في 3 مارس 1961، ما يجعله أكبر بستة أشهر من دورة كونكاكاف نفسها.

أصبح برونزويك جنديًا مظليًا للجيش السورينامي وتم تعيينه في النهاية كحارس شخصي للديكتاتور العسكري ديسي بوتيريس، الذي تولى السيطرة على الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الجنوبية في عام 1980 بعد انقلاب على الحكومة القائمة آنذاك.

لكن في نهاية المطاف، اختلف الاثنان حول ما قال برونزويك إنه معاملة بوترس العنيفة للمعارضين السياسيين، ومجتمع من أحفاد العبيد الذين يطلق عليهم اسم «مارون»، وينتمي إليه برونزويك.

قاد في النهاية جيشًا من المتمردين قوامه 1200 جندي في الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت ست سنوات في سورينام، والتي لا تزال البلاد تتعافى منها بعد ثلاثة عقود.

وحُكم عليه غيابيًا بتهمة الاتجار بالمخدرات وبالسجن لمدة 8 أعوام في 1999 من قبل السلطات القضائية الهولندية (القوة الاستعمارية السابقة)، كما صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل السلطات القضائية الفرنسية، من دون أن تنفذ هذه الأحكام لان سورينام لا تسمح بتسليم رعاياها لسلطات أجنبية.

انتخب نائباً في عام 2005، ليتحالف مؤخرًا مع وزير العدل السابق في سورينام ورئيس المعارضة السياسية الرئيسية شاندريكابرساد سانتوكي الذي انتخب رئيساً بالتزكية في يوليو 2020 من قبل البرلمان لمدة خمسة أعوام، فيما عين برونزويك نائباً له.

ولم يخاطر برونزفايك بالسفر للمشاركة في مباراة الإياب في هندوراس بسبب مشاكله القانونية وخوفاً من إلقاء القبض عليه.

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