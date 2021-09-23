شاهد.. سفير اليابان لدى السعودية يؤدي رقصة العرضة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أدى سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، رقصة العرضة السعودية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة والذي يصادف اليوم الخميس.

ونشر السفير، اليوم، مقطع فيديو للحظة تأدية العرضة، معلقا بقوله:«بمناسبة اليوم الوطني السعودي الحادي والتسعين يسرني أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي النبيل» حسب صحيفة صدى السعودية.

وأضاف سفير اليابان:«أتمنى للمملكة حكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار في ظل رؤية 2030».

وكان السفير الياباني لدى الرياض، قد نشر قبل اسبوعين، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه وهو يأكل «المنسف» على «الطريقة السعودية»، في تجربة جديدة له.

وعلق فوميو إيواي على مقطع الفيديو قائلا: «جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من محافظ منطقة شقراء بالرياض عادل البواردي حتى أجيد تناول الطعام بالخمس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news