امرأة مسنة تنجح في مقاومة سارق حاول السطو على حقيبتها.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في وسط موسكو، تمكنت امرأة مسنة من محاربة السارق بنفسها والاحتفاظ بحقيبتها.، حيث تم تسجيل الحادث بواسطة كاميرات المراقبة، والتي أظهرت شخصاً مجهولاً يحاول انتزاع الحقيبة من المرأة في منطقة أوستوجينكا.

ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية، تبين أنها لم تكن خجولة أو لم تخف من السارق وأمسكت يد حقيبتها بإحكام واستماتت في الدفاع عنها.

وحتى عندما ألقى بها السارق أرضًا وسحلها على الطريق، استمرت المرأة في الدفاع عن حقيبتها، فيما قام أحد المارة بإخافة المهاجم.

"أثناء البحث الميداني ، اعتقل ضباط الشرطة في شارع ياسينيفا أحد المشتبه بهم. وتبين أنه زائر يبلغ من العمر 22 عامًا. وبناءً على هذه الحقيقة، فتح تحقيق في وزارة الداخلية الروسية في منطقة خاموفنيكي في قضية جنائية وهي "محاولة سطو".

المعتقل في الحجز الآن، فيما كان على الضحية في النهاية الذهاب إلى المستشفى. ولحسن الحظ، لم تحدث لها أي إصابات خطيرة.

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