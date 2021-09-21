قصة مؤثرة لعالمة في الكيمياء العضوية تعمل عاملة نظافة لتعيل عائلتها.. ووزير يتدخل

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

نشرت الصحافة الهندية قصة مؤثرة حول محنة امرأة كانت تعمل عاملة نظافة (كناسة) على الرغم من حصولها على درجة الماجستير في العلوم، عرض عليها وزير إدارة البلدية في تيلانجانا، أمس الاثنين، وظيفة مساعد علم الحشرات في مؤسسة بلدية حيدر أباد الكبرى.

وردًا على تقرير نُشر عن المرأة في إحدى الصحف اليومية الرائدة، عرض عليها الوزيرة وظيفة تتناسب مع مؤهلاتها.

وكشف السكرتير الخاص للتنمية الحضرية، آرفيند كومار، الذي نقل إلى السيدة راجاني خطاب الوزير الخاص بالوظيفة المعروضة عليها.

قام كومار بالتغريد على "تويتر" بأن الأوامر صدرت بعد التحقق من أوراق اعتمادها، فيما تأثرت راجاني، التي لديها ابنتان، وبكت عندما أكد لها الوزير كل الدعم وعرض عليها وظيفتها كمساعد متخصص في علم الحشرات في قسم علم الحشرات.

ولد راجاني، الذي ينحدر من منطقة وارانجال، في عائلة من عمال الزراعة.

وعلى الرغم من المشاكل المالية، واصلت دراستها بدعم من الوالدين واجتازت ماجستير العلوم (كيمياء عضوية) من الدرجة الأولى في عام 2013.

وقد تأهلت أيضًا للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة حيدر أباد المركزية، ولكن في هذه الأثناء كانت متزوجة من محامٍ وانتقلت إلى حيدر أباد.

أصبحت راجاني أمًا لطفلين لكنها استمرت في الظهور في الاختبارات التنافسية لتأمين وظيفة.

ومع ذلك، وقعت الأسرة في أزمة، حيث أصبح زوجها طريح الفراش بسبب مشكلة في القلب، فيما بدأت في بيع الخضار لإعالة الأسرة المكونة من خمسة أفراد بما في ذلك حماتها.

ونظرًا لأنها لم تكن تكسب ما يكفي من المال، فقد تولت وظيفة الكنس على أساس عقد في هيئة بلدية حيدر أباد الكبرى مقابل راتب قدره 10000 روبية.

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