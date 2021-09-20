أول فيديو لحادث مقتل 8 في إطلاق نار بجامعة روسية

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قالت سلطات إنفاذ القانون إن طالبا مسلحا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة 24 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة.

وقال متحدث باسم الجامعة والشرطة إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادث الذي وقع في جامعة بيرم التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية طلابا يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية.

وظهر الطلاب داخل الجامعة وهم يقومون بوضع الكراسي والطاولات وراء الأبواب، حيث طٌلب منهم حبس أنفسهم داخل قاعات الدراسة.

وقال المحاضرون إنهم قاموا بحبس أنفسهم داخل مكاتبهم للاحتماء من الرجل الذي كان يرتدي قناعا.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، إن المسلح طالب في الجامعة.

ولم يعرف الدافع وراء الهجوم، وتم فتح تحقيق في الواقعة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الروسية فإن منفذ إطلاق النار هو طالب جامعي يبلغ من العمر 18 عامًا وكان مسلحًا.

وقبل الهجوم بقليل، نشر المهاجم تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن كيفية حصوله على المعلومات اللازمة للحصول على سلاح وشراء سلاح بشكل قانوني.

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