«شيف الملوك» يكشف عن أكلات الملك سلمان المفضلة وماذا طبخ للسلطان قابوس

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف الدكتور توفيق القادري الملقب بـ«شيف الملوك» عن أهم الأكلات التي يفضلها الملوك وخاصة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ولكونه صنع طعام أشهر ملوك السعودية، وأيضا حكام دول أخرى، كانوا يحبون أن يصنع لهم أطعمتهم المفضلة، استضافته قناة «الإخبارية» السعودية ليكشف عن أهم الأطعمة التي يفضلها الملوك وخاصة الملك سلمان.

وخلال استضافته في برنامج 120على قناة «الإخبارية» كشف «شيف الملوك» عن الأكلات المفضلة للعاهل السعودي الملك سلمان، بالإضافة للراحلين الملك فهد والملك عبدالله.

وفي سؤال عن أهم الشخصيات التي طبخ لها، قال القادري: «طبخت للملك فهد، والملك عبدالله، والملك سلمان، والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والسلطان قابوس».

وقال أن الملك فهد، والملك عبد الله، كانا يفضلان الأكلات الحجازية من المدينة ومكة وجدة، أما الملك سلمان فكان يفضل أكلات: الفرموزا، المنتو، اليغمش، والرز الكابلي، والرز البخاري، وجميع الأكلات الحجازية.

وذكر أن سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، كان يطلب منه على وجه الخصوص أكلة تسمى «الكمبوري» وهي أكلة عمانية، مشيرًا أنه كان يتقنها بشكل كبير.



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