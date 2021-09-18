المصدر: باريس – رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لقناة تلفزيون فرانس2 اليوم السبت إن فرنسا تعتبر أنها في "أزمة" مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بعد أن ألغت كانبيرا صفقة غواصات بعدة مليارات من الدولارات.

وقالت فرنسا أمس إنها استدعت سفيريها من البلدين احتجاجا على اتفاق أمني ثلاثي ضم أيضا بريطانيا تسبب في إلغاء عقد الغواصات مع باريس.

وأكد لو دريان أيضا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة الغواصات.

وكان مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قلل اليوم السبت من خطورة الخلاف بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا بشأن صفقة الغواصات، مستبعدا أن يكون له تأثير على "التعاون العسكري" داخل الحلف.

واتهمت فرنسا أستراليا، قبل يومين، بـ"طعنها في الظهر"، كما اتهمت واشنطن أيضا بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد دونالد ترامب بعد أن ألغت كانبيرا صفقة ضخمة للحصول من باريس على غواصات تعمل بالدفع النووي.

وكان قد تم اختيار "نافال غروب" الفرنسية، المملوكة جزئيا للدولة الفرنسية، لتوفير 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية لصالح أستراليا، بناء على نموذج غواصة "باراكودا" الفرنسية قيد التطوير.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تحالف دفاعي جديد مع أستراليا وبريطانيا لتوسيع نطاق تكنولوجيا الغواصات النووية الأميركية إلى أستراليا بالإضافة إلى الدفاع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي التطبيقي والقدرات تحت البحرية.

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