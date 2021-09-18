ضبط 6 أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على منزل في السعودية

المصدر: مكة المكرمة - واس

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة السطو على منزل بمحافظة جدة، وسلب مبلغ (30,000) ريال.

أضاف المتحدث أنه تم استرداد (16,000) ريال، وجرى إيقاف المتهمين واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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