إحالة 14 شخصا للنيابة السعودية بسبب مشاجرة جماعية في الرياض

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية 14 شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية، أن الذين ظهروا في مقطع الفيديو، مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر ، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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