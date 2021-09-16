مصر.. سقوط 5 من تجار المخدرات في محيط دار رعاية للأيتام

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة أول وثان أكتوبر، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهداف تلك العناصر، وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 5 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم "2 فرد محلي – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة – مبلغ مالي".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

وجار استمرار الحملات الأمنية؛ لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

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