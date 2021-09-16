العثور على 10 جثث في مبنى سكني في المكسيك

المصدر: مكسيكو - د ب أ

أفادت حكومة ولاية زاكاتيكاس بوسط المكسيك بالعثور على 10 جثث في مبنى سكني في مدينة زاكاتيكاس عاصمة الولاية بعد بلاغ للشرطة.

ولم تتوفر معلومات أخرى حتى وقت متأخر أمس الثلاثاء، حيث واصل المسؤولون جهودهم لتحديد هوية الضحايا.

وتشهد ولاية زاكاتيكاس الواقعة على طول طريق تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة موجة جديدة من العنف.

واضطر حوالي 1500 شخص في خيريز مؤخرا إلى ترك منازلهم في الجبال والانتقال إلى المدينة. وقال مسؤولون أمنيون إنه تم العثور على ستة معسكرات وثماني نقاط مراقبة تستخدمها العصابات الإجرامية وتدميرها.

وتتنافس في شمال المكسيك عصابات إجرامية مختلفة للسيطرة على طرق تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص المربحة. ويحتفظ الكثير منهم بصلات مع الفاسدين من النواب والمسؤولين الأمنيين.

وتسجل المكسيك حاليا ما يقرب من 100 جريمة قتل يومياً، بينما يعتبر حوالي 90 ألف شخص في عداد المفقودين. وتظل معظم القضايا بلا حل.

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