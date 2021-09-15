أب يضع ابنته في مجفف ملابس.. وأمها تنقذها في اللحظة الأخيرة !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وجهت السلطات الأمريكية اتهاماً إلى رجل من نيو هامبشاير بعد أن وضع ابنته الرضيعة في مجفف ملابس وقام بتشغيله.

وذكرت الشرطة أن مايكل هيجينز ، 34 عاما ، اعتقل في منزله ووجهت إليه تهمة تعريض حياة الطفلة للخطر.

وتم استدعاء السلطات إلى المنزل ببلاغ عن حادث عنف منزلي بين هيغينز ووالدة الطفلة.

وقالت الشرطة إن هيغينز وزوجته كانا يتجادلان لكن لم يتم العثور على علامات مشاجرة جسدية، وفقاً لما ذكرت شبكة "cbs" وصحيفة "نيويورك بوست".

وأخبرت المرأة الشرطة أن هيجينز ألقى ابنتهما في مجفف الملابس، لكنها تمكنت من التدخل بسرعة وأخرجت الطفلة في اللحظة الأخيرة.

وبحسب الشرطة ، لا يبدو أن الطفلة قد تعرضت لإصابات ظاهرة.

وبالإضافة إلى تعريض حياة الطفل للخطر، يواجه هيغينز تهماً بالسلوك المتهور والتهديد الإجرامي.

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