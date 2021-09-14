ضربته في رأسه.. امرأة تقتل زوجها بمزهرية !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توفي رجل يبلغ من العمر 24 عاماً بعد أن ضربته زوجته في رأسه أثناء شجار في مدينة بلاج بمقاطعة ألبا الرومانية، وكانت الضربة عنيفة لدرجة أن الرجل لم ينجو، وتيتم طفلان على يد أحد والديهما في لحظة غضب.

ووقعت مشاجرة عنيفة بين الزوجين، وبحسب وسائل إعلام رومانية، فإن المرأة ضربت زوجها بمزهرية ثم بكوب خزفي على رأسه، ولا تزال التحقيقات في الواقعة جارية.

وألقت الشرطة الرومانية القبض على المتهمة، وقال موقع سباي نيوز الروماني إن الزوج كان من أصل غجري وذات مستوى دخل منخفض بينما كانت المرأة تتمتع بوضع مالي أفضل، لافتاً إلى أن الأطفال الصغار سيكبرون بدون أبيهم الراحل ولا أمهم التي سيكون مكانها السجن.

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