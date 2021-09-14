حادث مروع في لندن.. سيارة تصطدم بمنزل وتقتل 3 أشخاص

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت منطقة نوتينغ هيل غرب لندن حادثاً مروعاً بعدما اصطدمت سيارة بأحد المنازل ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وتم استعداء الشرطة وأطقم الطوارئ وتبين اشتعال السيارة جراء الحادث.

وأكد أحد شهود عيان أن رجلاً قفز من سريره وحاول سحب الضحايا إلى مكان آمن قبل أن تشتعل النيران في سيارتهم، وقال أحد الشهود لصحيفة إيفنينج ستاندارد: "ركض رجل يرتدي ملابس نومه وكان يحاول جر أحدهم من السيارة، كان هناك صراخ ودخان وكان يبذل قصارى جهده ولكن بعد ذلك بدأت النيران تشتعل في السيارة".

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة إمدادها بكاميرات المراقبة للاطلاع على تفاصيل الحادث، كما دعت الشهود إلى تقديم إفاداتهم، فيما تم إجلاء عدد من السكان كإجراء احترازي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور".

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