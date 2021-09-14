وزير لبناني سابق ينفجر في البكاء.. وخليفته الجديد يتفاعل مع المشهد

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لوزير الاقتصاد السابق، راوول نعمة وهو يجهش بالبكاء أثناء حديثه عن ضحايا الوزارة في انفجار مرفأ بيروت خلال مراسم تسليم منصبه لخليفته أمين سلام.

وخلال لحظة البكاء التي وثقها مقطع الفيديو تفاعل خليفته، الوزير الجديد، أمين سلام، مع المشهد، فأخرج منديلا ورقيا وأعطاه إياه، وسط مؤتمر صحافي بحضور وسائل الإعلام وبعض المسؤولين.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك المقطع، بين متعاطف مع الوزير أو منتقدا في إشارة إلى إنجازات الوزير السابق في الوزارة.

الجدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع جراء انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات في الميناء دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، ووفاة مئات الضحايا من الأبرياء.



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