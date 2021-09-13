إيقاف شخصين اعتديا على فتاة في السعودية

المصدر: حائل - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل.

أضاف المتحدث أن الشخصين هما مواطنان سعوديان في العقد الثاني من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

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